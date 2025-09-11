日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（8月）、新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（8月）21:30 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想2.9%前回2.7%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.1%前回3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 新規失業保険申請件数（08/3