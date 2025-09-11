愛知県の高齢女性から現金をだまし取ったとして、特殊詐欺グループの指示役とみられる男が逮捕されました。埼玉県警によりますと、一木章普容疑者はことし4月、愛知県名古屋市の高齢女性に警察官をかたり“詐欺事件の協力を求める”ウソの電話をかけ、現金およそ100万円をだましとるなどした疑いがもたれています。一木容疑者は特殊詐欺グループの指示役としてリクルーターに出し子役を探す指示などをしていたとみられ、調べに対し