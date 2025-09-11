「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）打線が爆発した日本ハムが２連勝。オリックス戦の連敗を４で止め、敗れた首位・ソフトバンクとのゲーム差を２に縮めた。試合後、２戦連続でヒーローの今川は「八木さん見てますかー？八木さんのためにも勝ちたかったので、勝てて良かった」と笑みを浮かべた。９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭に直撃した八木打撃コーチが入院。横尾２軍打撃コーチが合