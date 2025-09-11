気象台は、午後9時37分に、大雨警報（浸水害）を横浜市、川崎市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市、川崎市に発表 11日21:37時点東部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水12日未明にかけて警戒1時間最大雨量30mm■川崎市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水12日未明にかけて警戒1時間最大雨