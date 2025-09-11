「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）打線が爆発した日本ハムが２連勝。オリックス戦の連敗を４で止め、敗れた首位・ソフトバンクとのゲーム差を２に縮めた。初回に先頭からいきなりの５連打。無死一、二塁からレイエスの中越え適時二塁打で先制すると、郡司、清宮幸も連続適時打。さらに山県の適時打、奈良間の適時二塁打など、打者１０人で一挙６点を奪った。三回には今川の左翼線適時二塁打で