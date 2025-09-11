気象台は、午後9時34分に、洪水警報を下関市、山陽小野田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・下関市、山陽小野田市に発表 11日21:34時点西部では、12日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂災害・浸水12日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間11日夜遅く□洪水警報【発表】12日明け方にかけて