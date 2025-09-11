「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本６−２米国」（１１日、沖縄セルラースタジアム那覇）日本は２次リーグ初戦で米国と対戦し、延長八回タイブレークの末、勝利を手にした。相手先発は１５０キロ超の直球を投げ込む左腕のボレモンが先発。初回から１５２キロを計測しながら切れ味抜群のスライダーを投げ込まれ、日本打線は苦戦。三回まで一人の走者も出せずに抑え込まれた。１点を追う六回は無死一塁から相手の暴投で無死三塁と