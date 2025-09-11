◇セ・リーグ巨人2―3広島（2025年9月11日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）は「悪いなりによく粘って、ちょっと修正もゲーム中にできてきたし、次、中7日くらい空くのかな？万全にして、次は勝ってもらいたいなと思います」と今季2度目の中5日登板で6回6安打2失点と粘投した先発右腕・山崎をねぎらった。2連投中の大勢はベンチ外。同じく2連投中のマルティネスはベンチには入ったものの、登板機会は訪れなかった。「