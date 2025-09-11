11日午後3時50分ごろ、東京都大田区令和島のコンテナターミナルで、積まれていた複数のコンテナが崩れ男性作業員2人が下敷きになった。警視庁東京湾岸署によると、40代男性が現場で死亡が確認され、60代男性がけがをして病院に搬送されたが命に別条はない。当時現場は雨や風が強く、署が詳しい状況を調べている。署によると、40代男性はコンテナを上げ下ろしする重機に乗っていた際に下敷きとなった。現場は新交通システムゆ