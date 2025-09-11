「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）巨人が痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。再び勝率５割に逆戻りとなった。九回から登板した石川が手痛い勝ち越しソロを浴びた。同点で迎えた九回、広島・中村奨の打球が左翼席に飛び込むと本拠地は悲鳴に包まれた。まさかの一撃に重苦しいムードが漂い、ベンチの阿部監督は厳しい表情を浮かべた。序盤は点の取り合いとなったゲーム。１点を先制された直後の初回１死からキャベ