大雨の秋田・能代市で目撃された冠水道路に潜む、思わぬ危険。車は水しぶきを上げながら進みますが、水深はみるみる深くなり、車体がガクガクと揺れ始めます。目撃者が“命の危険”を感じたのは、この直後、対向車が迫った時でした。トラックのヘッドライトを覆い隠すほどの波が目撃者の車を直撃。目の前は水で覆われ、何も見えなくなってしまいました。目撃者によりますと、当時、膝の上ほどまで水かさが増していて、水を抜けた直