フランス・リーグアンのスタッド・ランスは11日、日本代表MF中村敬斗がトレーニングに合流したことを発表した。今後は適切な復帰プロトコルを経て、リーグ戦への準備を進めるという。中村は7月中旬から病気で欠場していたという。7月下旬のジャパンツアーも不参加。今月頭に行われた日本代表のアメリカ遠征にも参加していなかった。複数の国内外メディアによると、リーグ・ドゥに降格したクラブからの移籍を申し出ているが、ク