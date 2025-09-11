公明党の西田幹事長がきょう、先の参議院選挙で敗北した責任をとるとして、斉藤代表に辞表を提出していたことがわかりましたが、斉藤代表は慰留する方向です。公明党は先の参議院選挙で過去最少の8議席にとどまり、比例代表の得票数も521万票と、前回の選挙から100万票近く減らしました。こうしたなか公明党はきょう、現状を「党存亡の危機」などとした総括文書をとりまとめ、西田幹事長は責任をとるとして斉藤代表に辞表を提出し