1回日本ハム無死一、三塁、清宮幸が右前に適時打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムは一回にレイエス、郡司、清宮幸の3連続適時打など7安打で6点を先行。3点を返された直後の六回には代打万波の2点適時打などで突き放した。北山が6回3失点で9勝目。オリックスは東松が1死しか取れずKOされた。