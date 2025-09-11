◇プロ野球セ・リーグ 広島3-2巨人(11日、東京ドーム)巨人は広島に敗れ、5連勝とはなりませんでした。先発の山崎伊織投手は自己最多の11勝目にむけマウンドにあがりましたが初回、広島の小園海斗選手にソロホームランを浴び、先制を許します。その裏の巨人の攻撃はキャベッジ選手がツーベースで塁に出ると、その後ランナー3塁とし4番・岡本和真選手のタイムリーですぐさま同点に追いつきます。さらに岸田行論選手がフォアボールを