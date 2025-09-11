THE JET BOY BANGERZが、ABCテレビで2026年1月期に放送されるドラマL枠『DARK13 踊るゾンビ学校』にメインキャストとして出演することを発表した。本ドラマは、LDH JAPANとABCテレビがタッグを組んで放つエンターテインメントプロジェクト『DARK13』の企画とのことで、プロジェクトの主役となるのは、“DARK13”と呼ばれる13の新時代ゾンビたち。LDH所属のアーティストたちがこの“DARK13”に扮し、従来のゾンビのイメージを覆す圧