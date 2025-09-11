『キングオブコント2025』の決勝進出者10組が発表。しずる、ロングコートダディ、ファイヤーサンダー、うるとらブギーズ、や団、青色1号、ベルナルド、元祖いちごちゃん、トム・ブラウン、レインボーらファイナリストたちが記者会見に登壇し、意気込みを語った。【写真】決勝初進出が5組！『キングオブコント2025』ファイナリストが集結！昨年の記録を更新し、過去最多となる3449組がエントリーした『キングオブコント2025』