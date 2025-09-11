【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・高梨裕稔―ＤｅＮＡ・ジャクソン（１８時・神宮）◆広島・森翔平―中日・柳裕也（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・達孝太―西武・高橋光成（１８時・エスコンＦ）◆楽天・古謝樹―ロッテ・ボス（１８時・楽天モバイル）