「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode2~満員電車~(1/8)【乗車率120％】満員電車の中で繰り広げられるゾンビ映画さながらの絶叫！残暑が厳しい9月はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかり。そん