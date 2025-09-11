◇カーリング・日本代表決定戦第1日予選リーグフォルティウス6ー8SC軽井沢クラブ（2025年9月11日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕。女子の予選リーグ第3戦で25年日本選手権覇者のフォルティウスはSC軽井沢クラブに6−8で敗れた。初戦で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレに延長の末に7―9で敗