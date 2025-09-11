【モスクワ共同】ベラルーシ大統領府は11日、ルカシェンコ大統領がトランプ米大統領の要請に基づき、外国人14人を含む収監中の52人に恩赦を与え釈放したと発表した。外国人の国籍は欧州諸国で、日本人が含まれているとの情報はない。