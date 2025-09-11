5回、満塁本塁打を放ちナインに迎えられるヤクルトのオスナ（右端）＝神宮ヤクルトは1―2の五回に村上の押し出し死球とオスナの13号満塁本塁打で5点を奪い、逆転した。7回2失点の吉村が6勝目。中日は涌井が5四死球と制球が乱れ、五回途中を6失点で5敗目。終盤の追い上げも実らなかった。