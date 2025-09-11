9回広島無死、中村奨が左中間に勝ち越しソロを放つ＝東京ドーム広島が競り勝って連敗を6で止めた。1―2の三回に暴投の間に追い付き、九回に中村奨のソロ本塁打で勝ち越した。3番手の島内が4勝目、森浦が12セーブ目を挙げた。巨人は二回以降、無得点と打線が振るわず連勝が4で止まった。