伝説の「テスタロッサ」を現代に伊フェラーリは2025年9月9日、欧州で新型「849 Testarossa（テスタロッサ）」と「849 Testarossa Spider（テスタロッサ スパイダー）」を世界初公開しました。伝説的な「テスタロッサ」の名を冠するこの2モデルは、フェラーリの新たなフラッグシップとして位置づけられています。【画像】テスタロッサが現代に蘇る！ フェラーリ新型「849テスタロッサ／スパイダー」を写真で見る（30枚以上）