「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」タカナシ乳業は、9月30日から「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」を発売する。「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」は、北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを贅沢に味わうヨーグルト。生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えた。北海道乳原料を使用している。やさしい甘みがついているので、そのままおいしく食