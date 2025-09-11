ブレーメンに所属するU−21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が、今後の代表選択について言及した。11日、ドイツ『キッカー』が同選手のコメントを伝えている。U−21ドイツ代表は、9月の代表期間中の5日に国際親善試合でU−21アルバニア代表と対戦し、9日にはUEFA U−21欧州選手権予選でU−21ラトビア代表との試合を行った。長田はU−21アルバニア代表戦で後半から出番を得ると、U−21ラトビア代表戦では先発出場を果