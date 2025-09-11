J1のFC町田ゼルビアは11日、Aリーグ（オーストラリア1部）のウェスタン・ユナイテッドからDF今井智基を完全移籍で獲得したと発表した。町田は今月7日に、DF菊地流帆が右膝骨軟骨損傷で手術を行ったことにより、全治約12ヶ月の見込みであるとアナウンスしており、同選手の不在を埋める緊急補強となる。現在34歳の今井は、2020年からオーストラリアへ渡り、ウェスタン・ユナイテッドの守備の要としてプレーした。ウェスタン・ユナイ