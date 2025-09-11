¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÇÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»íºî¤¬¤Ò¤½¤«¤Ê¼ñÌ£¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿åÅè½Õ¿Í¡£À¸¸«¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡ØÈ¯Ã£À­¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡Ù¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â²Î¾§¤Èºî¶Ê¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±óºä°½²»¤È¤Î¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Æ»»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤µ