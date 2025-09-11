◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム 10-4 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは16安打10得点の猛攻でオリックスに勝利しました。この日、ソフトバンクが敗れたため首位と2ゲーム差に迫っています。この日の日本ハム打線は初回から猛攻。対するオリックスの先発・東松快征投手の前に先頭からの連打でノーアウト1、2塁の好機をつかむと、4本のタイムリーで4点を先取します。さらに2番手・郄島泰都投手の前にも