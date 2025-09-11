◇パ・リーグオリックス4―10日本ハム（2025年9月11日エスコンF）オリックスは今季5度目の2桁失点が響いて敗戦。対日本ハム戦は12勝12敗1分けで、今季のレギュラーシーズンでの対戦を終えた。プロ2度目の先発に臨んだ高卒2年目左腕・東松が1死しか奪えず、6安打6失点KO。初回先頭から5連打を浴びるなど、日本ハム打線にめった打ちを食らった。「この時期に先発の機会を与えていただいたのに、こういった投球になってし