◇パ・リーグ日本ハム10―4オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハムが16安打10得点で2連勝。首位ソフトバンクが敗れ、2ゲーム差に再び接近した。初回に先頭の野村から清宮幸まで5連打を含む打者一巡の7安打6得点と派手に先手を奪った。無死二、三塁から中前に適時打を放った郡司が球団を通して「八木コーチ、見てますか〜！」と激励のコメントを送ったようにナインは“八木打撃コーチのため”にと張り切った。