「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）広島の中村奨成外野手が同点の九回に勝ち越しの７号ソロを放った。石川が投じた高めの直球をきれいに捉えた打球は左翼席に飛び込んだ。敵地のカープファンからは大歓声が上がり、中村奨は右手を振り上げてガッツポーズ。ベンチでは新井監督も満面の笑みで出迎えた。広島は現在、６連敗中。９月２勝目へ、価値ある１点を奪った。最終回を無失点で締め連敗を止めた中村奨はヒーロー