◇カーリング・日本代表決定戦第1日予選リーグ（2025年9月11日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕。女子予選リーグで五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレがフォルティウス、SC軽井沢クラブに連勝し、好スタートを切った。初戦はフォルティウスとロコ・ソラーレが激突。延長までもつれる接戦とな