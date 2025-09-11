【モデルプレス＝2025/09/11】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が11日、都内で開催されたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（9月25日より世界独占配信）グローバルファンイベントに登壇。共演者から印象的な初対面を明かされる場面があった。【写真】山崎賢人ファンの俳優◆山崎賢人との印象的な初対面日本のみならず、世界的にも大きなファンを持つ「今際の国のアリス」の待望のシーズン3配信に先駆