今年の秋はちょっぴり強めな小物を取り入れたい気分！そこで今回は、コーデのアクセントになる「レオパード柄＆ファーアイテム」を5つご紹介します。ギャルみ全開なブラウスやビジュ映えが叶うアウターなど、存在感抜群なアイテムをぜひチェックしてね♡モブワイフ海外映画に登場する、マフィアの妻のスタイルが語源。危険と隣りあわせで生きる、強くて刺激的な女性たちの象徴といえるのが、レオパード柄やレザー素材、ファー