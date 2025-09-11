◆パ・リーグ日本ハム１０―４オリックス（１１日・エスコンフィールド）オリックスは日本ハムとの今季最終戦で大敗した。今季２度目の先発だった東松がわずか２２球で６失点ＫＯ。立ち上がりから５連打を浴びるなど、１死しか奪えなかった。厳しい現実を突きつけられた高卒２年目左腕。「この時期に先発という機会を与えていただいたのに、こういった投球になってしまった。チームに申し訳ない気持ちでいっぱいです」と落胆し