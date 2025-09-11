◇カーリング日本代表決定戦第１日（１１日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表候補決定戦が開幕。３チームによる三つ巴の予選リーグで、ＳＣ軽井沢クラブがフォルティウスに８―６で勝利した。互いに１点ずつ取って迎えた第３エンド（Ｅ）、ＳＣ軽井沢クのスキップ・上野美優の難易度の高いショットが決まらず、フォルティウスが１点スチール。ただ第４ＥではＮＯ１、ＮＯ２の石を取っ