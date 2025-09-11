◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）広島は、巨人に競り勝って連敗を６で止めた。２―２同点の９回先頭・中村奨が決勝の７号ソロ。３位・ＤｅＮＡまで５ゲーム差に縮めた。初回、小園が３戦連続の先制打となる３号ソロ。だが、その裏に先発の２年目左腕・高が２失点で逆転を許した。３回は巨人・山崎の暴投で同点に追い付いた。この３連戦は２戦連続で逆転負けを喫していたが、リードオフマンの一発で