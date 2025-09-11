◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）巨人は広島との接戦を落とし、連勝が４で止まった。０―１の初回に岡本和真内野手（２９）と中山礼都内野手（２３）の適時打で逆転したが、３回に山崎伊織投手（２６）の暴投で同点に追いつかれ、９回に５番手の石川達也投手（２７）が中村奨成外野手に決勝ソロを浴びた。３位のＤｅＮＡが負けたため、ゲーム差は１・５のまま。１３日はリーグ制覇を決めた阪神と東