SUPER EIGHTの安田章大が、最新写真集『DOWN TO EARTH』（講談社）を41歳の誕生日となる9月11日（木）に出版。発売記者会見に登壇し、「人生で『いちばん輝いている瞬間やな』と思えるこのタイミングで、これからも生き続けていく写真集を作らせていただいた」と手応えを語った。【動画】「ありえへん∞世界」埼玉人vs神奈川人㊙生態調査SP！本庄人…高額！新幹線通勤vs相模原人…うどんの衝撃訛り会見冒頭、「9月11日、なん