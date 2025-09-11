防衛省は中国海軍の空母「福建」が沖縄県周辺の海域を航行したことを初めて確認したと公表しました。防衛省によりますと、中国海軍の空母「福建」はきょう（11日）の午後1時ごろ、沖縄県の魚釣島の北西およそ200キロメートルの海域でミサイル駆逐艦など2隻と共に航行していたということです。「福建」の航行の観測は初めてで、海上自衛隊のP3C哨戒機が警戒監視や情報収集を行ったということです。「福建」からの戦闘機の離発着など