気象台は、午後9時16分に、大雨警報（土砂災害）を庄原市に発表しました。また洪水警報を神石高原町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・庄原市に発表 11日21:16時点広島県では、12日明け方まで土砂災害に警戒してください。南部では、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■庄原市□大雨警報【発表】・土砂災害12日明け方にかけて警戒■神石高原町□大雨警報・土砂災