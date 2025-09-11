１０月１１日にＴＢＳ系で放送される「キングオブコント２０２５」のファイナリスト会見がこのほど行われ、９年ぶり５度目の決勝となったしずるや、昨年２位で２年連続４回目の決勝となったロングコートダディ、初決勝のトム・ブラウンら歴代最多３４４９組の中から勝ち抜いた１０組が発表された。中でも昨年３位のファイヤーサンダー・崎山祐は前回の結果に納得いってない様子で、王者となったラブレターズとの最終決戦に「ラ