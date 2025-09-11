私はカナコ。帰りの車でカナタに庭でのことを聞くも、要領を得ない返事が……。家に着くと義母から電話があり、義父が怒った原因が判明。どうやらカナタが「じいじは大人なのになんで知らないの？」と言ったからなのだそう。まさかの理由に苦笑いしてしまった私たち。義母も義父に注意してくれたようです。しかし「カナタにも、友だちに同じことを言わないよう諭してやってほしい」と言われました。たしかにその通りだと納得した私