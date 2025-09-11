静岡県伊東市の田久保真紀市長が、9月10日に議会を解散したことを受け、市の選挙管理委員会は9月11日、市議選の日程を10月12日告示、19日投開票と決定しました。日程が決まったことで、予定されていたイベントなどへの影響が出始めています。 【写真を見る】伊東市議選は10月19日投開票に決定 選挙費用は6300万円=静岡・伊東市 ＜伊東市選挙管理委員会 菊間徹夫委員長＞ 「これより伊東市議会議員選挙執行関係の議事に入ります