◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）優勝マジックを15としているソフトバンクが、大敗で3連敗を喫した。チームトップの12勝を挙げている先発の大関友久は初回に1点を失うと、2回には味方失策をきっかけに一挙3失点。今季最短となる2回4失点で降板となった。首脳陣は早めの継投策をとり、3回からは2番手の上茶谷大河がマウンドに上がったが、先頭のソトに右翼越えソロ本塁打を許すと、この回だけで5本の長短打を