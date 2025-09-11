田久保市長の議会解散の判断について、議会から「大義なき解散」と反発が出ましたが、地方自治の専門家も「言語道断」「大義があるない以前の問題」などと痛烈に批判しています。 【動画】「言語道断」「大義以前の問題」伊東市長の議会解散に専門家から痛烈批判=静岡・伊東市 ＜田久保真紀 伊東市長 （9月10日）＞ 「市政にとって、また市民生活におきまして大変重要な議会においての審議や採決が議会初日に放棄されてしまった