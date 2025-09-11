◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの柳町達外野手（28）が、プロ6年目で初めて規定打席に到達した。「5番左翼」で先発出場。二ゴロに倒れた7回の第3打席で、今シーズン443打席目となった。今季は開幕1軍こそ逃したが、4月の1軍昇格後は、交流戦MVPに輝くなど安打を量産。試合前時点での打率2割8分8厘はリーグ6位、出塁率はリーグトップの3割8分8厘で初タイトルも視野に入っている。