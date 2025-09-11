パリオリンピック™ブレイキンの日本代表で“Shigekix”こと半井重幸選手が9月11日、静岡県磐田市の中学校で特別授業を行い、世界レベルの技を披露しました。 【写真を見る】ブレイキン日本代表「Shigekix」選手が中学校で特別授業 2025年9月11日、静岡県磐田市の豊岡中学校を訪れたのは、パリオリンピック™ブレイキン日本代表の“Shigekix”こと半井重幸選手です。半井選手は、全校生徒約300人を前に、モチベー