敬老の日を前に2025年9月11日、静岡県河津町で暮らす高齢者に長寿を祝う記念品が贈られました。 【写真を見る】記念品を受け取る町内の男性最高齢の正木良一さん ＜河津町 岸重宏町長＞ 「おめでとうございます」 ＜正木良一さん（99）＞ 「ご苦労さんですよ」 河津町の岸町長が訪れたのは、町内の男性最高齢の正木良一さんの自宅です。正木さんは大正15年生まれの99歳で、2026年1月に100歳になります。 最近までミカン